Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επέστρεψε η Κ18 του Άρη που είχε εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι

Η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη που είχε εγκλωβιστεί στο Αμπού Ντάμπι λόγω των βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή, επέστρεψε στην Ελλάδα.

Το πρωί της Τετάρτης τα μέλη της αποστολής της ομάδας μπάσκετ Κ18 του Άρη, επέστρεψαν με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη.

Η αποστολή ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ από το Αμπού Ντάμπι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί επέστρεψε οδικώς στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε στο σπίτι και είμαστε όλοι ασφαλείς, όλα τα παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Το κύριο μέλημά μας τώρα είναι να επιστρέψουν και όλοι οι υπόλοιποι, που έχουν μείνει πίσω, είναι οι γονείς των παιδιών αλλά και κάποιοι συνοδοί της αποστολής», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά την επιστροφή τους, ο αρχηγός αποστολής της ομάδας, Νίκος Τζώρας.

Η ΚΑΕ Άρης, αξίζει να σημειωθεί πως ευχαρίστησε την Euroleague Basketball, το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική πρεσβεία στο Αμπού Ντάμπι για τη βοήθειά τους στην ασφαλή επιστροφή της ομάδας.