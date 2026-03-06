Πόλεμος Μέση Ανατολή: Νέα ενημέρωση για τον επαναπατρισμό Ελλήνων

Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, εν μέσω των συρράξεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο την Πέμπτη 5 Μαρτίου ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Πιο αναλυτικά:

91 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι, με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Άμπου Ντάμπι

101 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Άμπου Ντάμπι

10 Έλληνες πολίτες έφθασαν οδικώς από την Ιερουσαλήμ στη διάβαση της πόλης Τάμπα της Αιγύπτου, συνοδεία του Γενικού Προξένου στα Ιεροσόλυμα.

Ακόμη, 113 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με πτήση της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

