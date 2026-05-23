Ποιος είναι ο κακοποιός «Τίτι» που συνελήφθη στο Μικρολίμανο: Το χρονικό - Εικόνες με τα όπλα που κουβαλούσε

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο του Πειραιά, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν αντιμέτωποι με ένοπλο 42χρονο άνδρα αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος προέταξε όπλο εναντίον τους κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 42χρονος υπήκοος Αλβανίας, γνωστός ως «Τίτι», που προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικών τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια ελέγχου από άνδρες της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην ακτή Δηλαβέρη, στο Μικρολίμανο.

Ο 42χρονος, που τραυματίστηκε μετά από χρήση υπηρεσιακού όπλου αστυνομικού, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, ο 42χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς το 2019 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένων στην Ελλάδα, κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό ενώ υπήρξε και κρατούμενος σε αλβανικές φυλακές.

Το χρονικό με τους πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίας Δημογλίδου, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της 23ης Μαΐου 2026, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών πραγματοποιούσαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντόπισαν άνδρα να κινείται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος και έκριναν ύποπτη τη συμπεριφορά του.

Όταν οι αστυνομικοί τον πλησίασαν και δήλωσαν την ιδιότητά τους, ο άνδρας επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στη συνέχεια προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικού, με αποτέλεσμα δεύτερος αστυνομικός να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον και ακινητοποιώντας τον.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ ενημερώθηκε άμεσα και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του δύο πλήρως οπλισμένα πιστόλια και ένα περίστροφο. Σύμφωνα με την ίδια, το όπλο που φέρεται να προέταξε εναντίον αστυνομικού είχε σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.

Παράλληλα ανέφερε ότι σε σακίδιο που βρέθηκε κοντά στο σημείο εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και έξι χειροβομβίδες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ.

Ποιος είναι ο κακοποιός «Τίτι» που συνελήφθη στο Μικρολίμανο

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας τόνισε ότι από την προανάκριση προέκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο, ο οποίος, έχει απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το 1995 για σειρά βαριών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, ληστείες, κλοπές, βιασμό και αρπαγή αστυνομικού ως ομήρου.

Σε βάρος του σημείωσε επίσης ότι εκκρεμούσαν ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για σειρά αδικημάτων, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, ο 42χρονος είχε συλληφθεί το 2019 στο εξωτερικό, όπου εξέτισε ποινή φυλάκισης έως το 2025, ενώ φέρεται να εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα εντός του 2026. Οι συνολικές ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας ξεπερνούν τα 73 έτη.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ.

Αναλυτικά η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ:

«Πρωινές ώρες σήμερα 23 Μαΐου 2026, στο Μικρολίμανο του Πειραιά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντόπισαν άνδρα να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής, τον οποίο έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχό του.

Στη θέα των αστυνομικών, το εν λόγω άτομο επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Οι αστυνομικοί δηλώνοντας την ιδιότητά τους, τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο προέταξε όπλο που έφερε, εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα σταθμός ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ επιπλέον ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν -2- πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με -32- φυσίγγια.

Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και -6- χειροβομβίδες λόγος για τον οποίο, στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ..

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πρόεκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε.».