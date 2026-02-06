Ποιος είναι ο αξιωματικός που ομολόγησε κατασκοπεία για την Κίνα - Ήθελε να στρατολογήσει κι άλλους

Σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας, στην οποία εμπλέκεται ανώτερος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, αποκαλύφθηκε χθες.

Ο αξιωματικός παρακαλουθούταν από την ΕΥΠ και φέρεται ότι έδινε διαβαθμισμένες και άκρως απόρρητες πληροφορίες σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα, στην Κίνα. Συνελήφθη από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές εντός του στρατοπέδου στο οποίο υπηρετούσε και φαίνεται να είχε πρόσβαση σε στοιχεία για τις νέες, υπό ανάπτυξη, Τεχνολογίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και φέρεται να έστελνε ηλεκτρονικά τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε φορείς στην Κίνα μέσα από την μονάδα του.

Πρόκειται για διοικητή μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, ο οποίος το τελευταίο διάστημα φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους σε αυτό το έργο.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους πληροφορίες που αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει ομολογήσει το παράνομο των πράξεών του.

Υπόθεση κατασκοπείας: Με ΝΑΤΟϊκά σχέδια σχετίζονται οι πληροφορίες που θα διέρρεε

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανωτέρου αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές ότι προσπάθησε ο ίδιος να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους «τρίτους».

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση αναφέρουν ότι αρκετό από το υλικό σχετίζεται και με ΝΑΤΟϊκά σχέδια· αυτό αλλάζει κατά πολύ τη διαβάθμιση της υπόθεσης, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση και η Συμμαχία, κυρίως οι Αμερικανοί.

Επιπλέον, η υψηλή τεχνολογία είναι ένα κομμάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, διότι στην παρούσα στιγμή αναβαθμίζονται πολλά στοιχεία που αφορούν την άμυνα της χώρας.

Τέλος, από τις στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί οι Αρχές που πρέπει, ώστε με τη σειρά τους να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες γνωστοποίησης του περιστατικού στους «τρίτους».

Υπενθυμίζεται ότι στην ψήφιση του τελευταίου πολυνομοσχεδίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε κάνει ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 289, το οποίο αφορά την άρση της ελληνικής ιθαγένειας για τέτοιου είδους περιπτώσεις, ακόμη και της κατασκοπείας.

Υπόθεση κατασκοπείας: Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Το ΓΕΕΘΑ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ