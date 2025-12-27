Ποιοι είναι οι 4 ορειβάτες που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

Τέσσερις ορειβάτες, μία γυναίκα και τέσσερις άνδρες, εντοπίστηκαν νεκροί στα Βαρδούσια Όρη.

Οι τέσσερις φίλοι ξεκίνησαν την εξόρμηση τους το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με κινηθούν στο μονοπάτι. Ακολούθησαν τη σήμανση του Ε4, προς τον προφήτη Ηλία, άφησαν το αυτοκίνητο και περπάτησαν τον χωματόδρομο προς το καταφύγιο Βαρδούσια, με προορισμό την κορυφή Κόρακας.

Το όχημα τους εντοπίστηκε στα 1500 μέτρα. Το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία με τους τέσσερις ορειβάτες πιθανότητα να έχασαν τον αποπροσανατολισμό τους.

«Τους ξεγέλασε ο καιρός, γιατί όλες αυτές τις ημέρες είχε παγωνιά, είχε θερμοκρασίες, μείον 10, μείον 12 πάνω στο βουνό, και χθες επειδή είχε καλοκαιρία, είχε ήλιο, είχε ιδανικές συνθήκες για χιονοστιβάδα», είπε ο Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αθανασίου Διάκου.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας στα Βαρδούσια

«Φαίνεται ότι είχαν αρκετοί εμπειρία σε αυτό, τώρα για τις ειδικές συνθήκες που επικρατήσαν, ξέρετε συνήθως τι γίνεται μετά από περίοδο που έχουμε λιακάδα, που έχουμε παγωνιά και όταν πέφτει φρέσκο χιόνι, ξέρετε τι συμβαίνει συνήθως», είπε ο δήμαρχος του Δήμου Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής.

Σύμφωνα με το trikalanews.gr, η γυναίκα ήταν η 31χρονη εκπαιδευτικός Θ. Κ., με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων. Επρόκειτο για μια νέα γυναίκα, ιδιαίτερα αγαπητή, με βαθιά αγάπη για την εκπαίδευση και τη φύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα στο Ναύπλιο.

Στη Φωτάδα, φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί μιλούν για μια δασκάλα με σπάνιο ήθος, αφοσιωμένη στους μαθητές της, που μετέδιδε την αγάπη για τη γνώση, τη φύση και την προσφορά. «Το βουνό δεν ήταν για εκείνη απλώς ένα χόμπι, αλλά τρόπος ζωής».

Επίσης, σύμφωνα με το pelop.gr, ο ένας άνδρας ήταν ο 55χρονος Θ.Κ., με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας. Φαίνεται πως ήταν έμπειρος και γνωστός στους κύκλους της ορειβασίας για τις απαιτητικές αναβάσεις που είχε πραγματοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Το ίδιο δημοσίευμα στο τοπικό μέσο αναφέρει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας ήταν ο Γ. Δ., άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στο βουνό και βαθιά γνώση της συγκεκριμένης διαδρομής. Διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε συχνά αναβάσεις στην περιοχή.

Ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την Πάτρα, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Είχε ασχοληθεί με εταιρείες με αντικείμενο την καινοτομία στο εμπόριο, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Φίλοι του περιγράφουν έναν άνθρωπο που γνώριζε καλά τα όρια του βουνού, αλλά και το πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι συνθήκες σε μια χειμερινή ανάβαση.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο Κ.Π., ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Είχε έντονη αγάπη για τα extreme sports και την περιπέτεια, ενώ μοιραζόταν συχνά στιγμές από τις δραστηριότητές του ακόμη και μέσω καναλιού στο YouTube.

Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Πέθανε ο παππούς ενός από τα θύματα και τον έψαχναν να του το πουν

Στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, στενός φίλος του 55χρονου, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που, όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής, ειδοποίησε τις Αρχές.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, ένας από τους τέσσερις ορειβάτες που είχε νοικιάσει σπίτι στο χωριό, την ημέρα της τραγωδίας τον αναζητούσαν σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δικοί του για να του ανακοινώσουν τον θάνατο του παππού του. Το τηλέφωνο του όμως, ήταν κλειστό.

Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Βρέθηκαν «σχεδόν αγκαλιασμένοι»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τέσσερις ορειβάτες παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τούς εντόπισαν κάτω από το χιόνι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Στην αρχή είχαν εντοπιστεί ίχνη τα οποία χάνονταν απότομα, ένα στοιχείο που ενίσχυε το σενάριο της χιονοστιβάδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο ο καιρός άλλαξε εξαιτίας υψομετρικών και μορφολογικών συνθηκών.

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια. Οι ορειβάτες αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής.

Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής. Επίσης εντοπίστηκε το όχημα των ορειβατών, ενώ λίγο πιο πίσω ξεκίνησε η ανάβασή τους για την κορυφή του Κόρακα όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο από τους ορειβάτες ήταν έμπειροι, ωστόσο η περιοχή είναι δύσβατη και επικίνδυνη. Χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα αλλά και η μορφολογία του εδάφους δυσχέραιναν τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και εντοπισμού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί drone χτένιζε από αέρος δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

Οι ομάδες ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες για νυχτερινή και ορεινή επιχείρηση και κινούνταν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πεδίο, με βαθύ χιόνι, απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα.

Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Τα πρώτα στοιχεία για το τι συνέβη

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», «τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν».

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν»,τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Aναφορικά με το έαν ήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει, είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Τέλος, μιλώντας για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».