Ποιοι απεργούν σήμερα, τι ώρα οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Αρκετές είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις που υπάρχουν σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές ανακοινώσεις, απεργούν οι υγειονομικοί, οι οδηγοί ταξί και οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες.

Απεργία σήμερα: Τι ζητούν

Σε 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία, για την Περιφέρεια και στάση εργασίας 8π.μ. - 15μ.μ. για την Αττική, βρίσκεται ο κλάδος των υγειονομικών, με απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ. Όπως έχει ανακοινωθεί θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική συγκέντρωση 9πμ στο υπουργείο Υγείας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Οικονομικών.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι «αγωνιζόμαστε για το μέλλον του ΕΣΥ για την αξιοπρέπεια των ασθενών και των εργαζομένων». Διαβάστε το αναλυτικό διεκδικητικό πλαίσιο της ομοσπονδίας.

Επίσης, συνεχίζεται σήμερα η πανελλαδική απεργία των αυτοκινητιστών ταξί, με συγκέντρωση στις 10:30 με τα ταξί στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών και Αντιγόνης, με μέτωπο προς τη Λεωφόρο Κηφισού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το οποίο αντιδρά ο κλάδος, έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

Επίσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί, αναφέρει μεταξύ άλλων σε χθεσινή ανακοίνωσή της προς τα σωματεία-μέλη της: «Η ψήφιση θα γίνει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα και την ημέρα που θα ανακοινωθεί θα υπάρξει οργάνωση και καθολική κάθοδος των Σωματείων όλης της χώρας στη Βουλή.

Η Πανελλαδική απεργία ισχύει έως τις 05:00 το πρωί, όμως στηρίζουμε και θα συνεχιστεί στην Αθήνα και αύριο. Τα υπόλοιπα Σωματεία θα ετοιμαστούμε για τις ημέρες της ψήφισης όπου θα υπάρξουν σύντομα νέες ανακοινώσεις. Ο κλάδος είναι ανάστατος και δεν θα ηρεμήσει αν δεν δικαιωθεί».

Παράλληλα, σε 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι εργαζόμενοι τις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες, ενώ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, «οι εφοριακοί υπάλληλοι απεργούμε γιατί και εμείς, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, βλέπουμε τον μισθό μας να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας.

Στις φορολογικές υπηρεσίες υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας, άπιαστη στοχοθεσία και συνεχής επίκληση στο λεγόμενο “διευθυντικό δικαίωμα”, ενώ η δημιουργία κεντρικοποιημένων υπηρεσιών τύπου ΚΕΦΟΔΕ, ΚΕΦΟΚ, ΕΛΚΕ κλπ σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα τόσο στους υπαλλήλους (π.χ. διάνυση τεράστιων αποστάσεων από και προς τον τόπο εργασίας), όσο και στους πολίτες».

Η ΑΔΕΔΥ έχει εκφράσει την στήριξή της στην απεργία.