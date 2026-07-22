Ποιο ελληνικό νησί μπήκε σε λίστα με τους προορισμούς που γίνονται η νέα παγκόσμια ταξιδιωτική τάση

Η Expedia, μία από τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές πλατφόρμες παγκοσμίως, δημοσίευσε τη νέα λίστα Island Hot List 2026, στην οποία περιλαμβάνονται οι νησιωτικοί προορισμοί που γνωρίζουν τη μεγαλύτερη άνοδο στο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών, με βάση εκατομμύρια αναζητήσεις χρηστών.

Η Ελλάδα όχι μόνο δεν λείπει από τη λίστα, αλλά καταλαμβάνει και μία από τις υψηλότερες θέσεις.

Όπως αναφέρει η Expedia, η λίστα Island Hot List 2026 παρουσιάζει τη νέα γενιά νησιωτικών προορισμών που κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, οι αναζητήσεις για νησιά αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 55% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι σχετικές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσαν άνοδο 20%.

Το ελληνικό νησί που κατέγραψε μεγάλη άνοδο στις αναζητήσεις

Με βάση τα δεδομένα αναζητήσεων της Expedia, η λίστα αναδεικνύει δέκα νησιά που γνωρίζουν τη μεγαλύτερη άνοδο στη δημοτικότητά τους και προσφέρουν στους ταξιδιώτες μια εναλλακτική στους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά, πολιτισμό και, σε αρκετές περιπτώσεις, καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αγία Λουκία (+125%), στη δεύτερη το Πόρτο Σάντο της Πορτογαλίας (+85%) και στην τρίτη το Πρασλέν των Σεϋχελλών (+80%).

Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η Σύρος, η οποία καταγράφει αύξηση 60% στις αναζητήσεις. Η Expedia τη χαρακτηρίζει προορισμό που «ξεχωρίζει για τη γαστρονομία και τη γοητεία του».

Με πληροφορίες από expedia.co.uk