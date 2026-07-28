Ποιο είναι το Νο 1 ελληνικό νησί για πεζοπορία και καταδύσεις σύμφωνα με δημοφιλή ταξιδιωτικό οδηγό

Το Griekenland.net, μία από τις μεγαλύτερες ολλανδόφωνες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες για την Ελλάδα, δημοσίευσε μία λίστα με τα πέντε ελληνικά «κρυμμένα» νησιά που ξεχωρίζουν για πεζοπορία, snorkeling και καταδύσεις.

Στο νέο του αφιέρωμα, το Griekenland.net, που δημοσιεύει από το 2001 προτάσεις προορισμών, ρεπορτάζ και συμβουλές για τα ελληνικά νησιά, εστιάζει στην ιδιαίτερη εμπειρία της πεζοπορίας, δίνοντάς του τον τίτλο «Πεζοπορία σε αιωνόβια μονοπάτια».

Η λίστα με τα 5 ελληνικά «διαμάντια» για πεζοπορία, snorkeling και καταδύσεις

2. Αλόννησος – Ο πιο καταπράσινος καταδυτικός παράδεισος της Ελλάδας

«Η Αλόννησος ανήκει στις Σποράδες και η ατμόσφαιρά της είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των ξηρών Κυκλάδων. Εδώ κυριαρχούν τα πευκοδάση, οι ελαιώνες και οι απότομοι γκρεμοί που καταλήγουν σε μια γαλάζια θάλασσα», γράφει το δημοσίευμα.

3. Αμοργός – Με απόκρημνα ορεινά μονοπάτια και κρυστάλλινα νερά

«Αν έχετε δει την ταινία "Le Grand Bleu", θα αναγνωρίσετε αμέσως την Αμοργό. Οι απότομες βραχώδεις ακτές και τα έντονα γαλάζια νερά συγκαταλέγονται στα πιο εντυπωσιακά τοπία των Κυκλάδων», αναφέρει, μεταξύ άλλων, για την Αμοργό.

4. Νάξος – Κάτι πολύ περισσότερο από ήλιο, θάλασσα και παραλία

«Η Νάξος», γράφει το Griekenland, «είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και πολλοί επισκέπτες έρχονται κυρίως για τις παραλίες. Αυτό είναι πραγματικά κρίμα, καθώς το ορεινό εσωτερικό της συγκαταλέγεται στις ομορφότερες περιοχές πεζοπορίας της Ελλάδας».

5. Νίσυρος – Πεζοπορία σε ένα ενεργό ηφαίστειο

«Η Νίσυρος είναι ίσως το πιο ξεχωριστό νησί αυτής της λίστας. Μόλις το πλοίο εισέλθει στο λιμάνι, καταλαβαίνεις αμέσως ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο ελληνικό νησί. Σχεδόν ολόκληρο το νησί αποτελείται από ένα ενεργό ηφαίστειο», αναφέρει το αφιέρωμα, ολοκληρώνοντας τη λίστα.

Ποιο νησί βρίσκεται στην κορυφή και γιατί;

Ανάμεσα σε νησιά από τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα, το αφιέρωμα κατατάσσει την Κέα στην πρώτη θέση, ξεχωρίζοντάς την ως έναν αυθεντικό προορισμό που, παρά τη μικρή απόσταση από την Αθήνα, διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα του ακόμη και κατά τους θερινούς μήνες.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα, το νησί διαθέτει ένα δίκτυο οργανωμένων και σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών με συνολικό μήκος άνω των 80 χιλιομέτρων. Μεγάλο μέρος του δικτύου ακολουθεί τα αρχαία λιθόστρωτα μονοπάτια που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για τη διασύνδεση των χωριών και των αρχαίων πόλεων-κρατών της Κέας.

Οι διαδρομές διασχίζουν ένα ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό τοπίο, περνώντας μέσα από καταπράσινες κοιλάδες, δάση βελανιδιάς, παλιούς νερόμυλους και αγροικίες, προσφέροντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει το νησί μέσα από το φυσικό, ιστορικό και αγροτικό του περιβάλλον. Το αφιέρωμα σημειώνει ότι οι περισσότερες διαδρομές χαρακτηρίζονται από σχετικά ήπιες υψομετρικές διαφορές, ενώ ορισμένες απαιτούν μεγαλύτερη φυσική αντοχή.

Με πληροφορίες από το Griekenland.net, ΑΠΕ-ΜΠΕ