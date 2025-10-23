Ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους συλληφθέντες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) άσκησε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα σε βάρος των συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις αποκαλύψεις για εκτεταμένο κύκλωμα απάτης σε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους κατηγορούμενους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για:

σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

απάτη σε βάρος των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων,

υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης,

και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δίωξη ασκήθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και την Οικονομική Αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχων για την ορθή διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου παρουσιάστηκαν ενώπιον του Έλληνα Ευρωπαίου ανακριτή.

Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για τα αδικήματα που τους αποδίδονται.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες για εικονικές δηλώσεις εκτάσεων και παράνομη είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ζημιά που φέρεται να ξεπερνά τα πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική και κοινωνική αντίδραση, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι θα ερευνήσει σε βάθος το δίκτυο των εμπλεκομένων και τη διαδρομή των χρημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν οι κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέα πρόσωπα που θα κληθούν να λογοδοτήσουν.