Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά το 2025

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, οι καταναλωτές ετοιμάζονται για την εορταστική αγορά και τα καταστήματα προγραμματίζουν τις Κυριακές λειτουργίας τους για το νέο έτος.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις περιόδους εκπτώσεων, τα καταστήματα το 2025 θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025 – έναρξη της εορταστικής περιόδου

14 Δεκεμβρίου 2025 – ενόψει Χριστουγέννων

21 Δεκεμβρίου 2025 – κορύφωση της αγοράς των γιορτών

28 Δεκεμβρίου 2025 – τελευταία Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά

Οι ημερομηνίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις εκπτώσεις και τις εορταστικές περιόδους, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους.

Για το 2026, οι ακριβείς ημερομηνίες των ανοιχτών Κυριακών θα καθοριστούν με νέα απόφαση, καθώς εξαρτώνται από το ημερολόγιο των εκπτώσεων και των εορτών της επόμενης χρονιάς.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται εγκαίρως για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέσω των επίσημων ανακοινώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και των εμπορικών συλλόγων κάθε περιοχής.