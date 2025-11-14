Ποιες Κυριακές είναι ανοικτά τα μαγαζιά μέχρι τα Χριστούγεννα

Το πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων προσαρμόζεται στην εορταστική περίοδο και το διάστημα των εκπτώσεων.

Όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις προγραμματισμένες περιόδους προσφορών, τα μαγαζιά θα μείνουν ανοικτά κατ’ εξαίρεση ακόμη τέσσερις Κυριακές για το 2025. Σκοπός είναι να διευκολυνθεί η αγορά και οι επιχειρήσεις, εν μέσω έντονης καναταλωτικής κινητικότητας.

Οι Κυριακές οπότε τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, είναι:

30 Νοεμβρίου 2025 - Η επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου αγορών

14 Δεκεμβρίου 2025 - Η ενδιάμεση Κυριακή προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα

21 Δεκεμβρίου 2025 - Η πλέον υψηλότερη κινητικότητα στις αγορές

28 Δεκεμβρίου 2025 - Η τελευταία ευκαιρία για ψώνια πριν την Πρωτοχρονιά

Την ίδια ώρα, καταστηματάρχες και καταναλωτές μετρούν αντίστροφα για τη φετινή Black Friday.

Πρόκειται για την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, όταν τα καταστήματα λιανικής πώλησης προχωρούν σε εκπτώσεις που μπορεί να ξεπεράσουν το 50%. Φέτος, η Black Friday «πέφτει» την 28η Νοεμβρίου, ενώ έπειτα ακολουθεί η Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου, με τις εκπτώσεις να περιορίζονται αποκλειστικά στις διαδικτυακές αγορές.

