ΠΟΕΕΤ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στον επισιτισμό και τον τουρισμό

Την 24ωρη πανελλαδική απεργία στον επισιτισμό και τον τουρισμό έχει κηρύξει η ΠΟΕΕΤ.

Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό αναφέρει τις λεπτομέρειες και τους λόγους που προχωρά σε πανελλαδική απεργία, καθώς και τα αιτήματά της.

Η ΠΟΕΕΤ έχει ανακοινώσει, ότι «κήρυξε ομόφωνα πανελλήνια 24ωρη απεργία στον κλάδο του Επισιτισμού – Τουρισμού στις 24/06/2024 ημέρα Τετάρτη και απεργιακές συγκεντρώσεις στα κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία μας και στην Αθήνα στις 11:00 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας».

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, όπως αναφέρει η ομοσπονδία, είναι:

«Τα εξαντλητικά ωράρια,

η ανεξέλεγκτη εφαρμογή του 13ώρου,

η καταστρατήγηση της εφαρμογής της ψηφιακής Κάρτας Εργασίας,

η καταστρατήγηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της εργατικής νομοθεσίας εν γένει,

η αδιαφορία της Κυβέρνησης για την μη επιβίωση των εποχικά εργαζομένων μιας και το ταμείο ανεργίας παραμένει καθηλωμένο στους 3μηνες,

η ακρίβεια που τσακίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό».

24ωρη πανελλαδική απεργία της ΠΟΕΕΤ: Τα αιτήματα

Τα αιτήματα που διεκδικεί η ΠΟΕΕΤ είναι:

«Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια.

Υποχρεωτική εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλο τον κλάδο.

Κατοχύρωση του 5νθήμερου – 8ωρου και πληρωμή κάθε υπερωρίας.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στη μαύρη και αδήλωτη εργασία.

Προστασία των εποχικά εργαζομένων και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα καθώς και

Την επαναφορά της χρονικής ισχύος στα προ μνημονίου επίπεδα».

«Στις 24 Ιουνίου στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα: χωρίς εμάς δεν λειτουργεί κανένα ξενοδοχείο, κανένα εστιατόριο, κανένα τουριστικό κατάστημα. Εμείς παράγουμε τον πλούτο και έχουμε τη δύναμη να διεκδικήσουμε όσα μας ανήκουν», αναφέρει τέλος η ΠΟΕΕΤ.