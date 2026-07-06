ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου και συγκέντρωση στη Βουλή

Η ΠΟΕΔΗΝ ανακοίνωσε στάση εργασίας για την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου στις 11:00 πμ, μέχρι και τη λήξη του ωραρίου.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, είναι «ενάντια στην Πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης μέσα στο καλοκαίρι να εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες συνταγματική αναθεώρηση»

Η στάση εργασίας πρόκειται να ξεκινήσει στις 11:00 πμ μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, ενώ στις 12:00 το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή.

Τι αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ

«Η κυβέρνηση προωθεί τη νομιμοποίηση των μνημονιακών περικοπών και την εξασφάλιση μόνιμων δημοσιονομικών πλεονασμάτων σε βάρος των εργαζομένων και των κοινωνικών αγαθών, καθώς επίσης την άρση της μονιμότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Δεν θα επιτρέψουμε με τους αγώνες μας, οι υγειονομικοί Δημόσιοι υπάλληλοι να μετατραπούν σε επαίτες του εργατικού κόμματος με εξευτελιστικούς μισθούς. Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί κλίμα ομηρίας, φοβίας, κομματισμού στις Δημόσιες υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας-ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να ομιλεί για αξιοκρατία και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση στην όποια έχουν να γίνουν επιλογές Προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε επίπεδο Τμημάτων, Υποδιευθύνσεων και Διευθύνσεων, 15 χρόνια.

Διεκδικούμε Αξιοκρατία- Διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας- Πρόνοιας -ΕΚΑΒ. Μόνιμη, σταθερή δουλειά. Μονιμοποίηση των Συμβασιούχων».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ