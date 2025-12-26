Ποδόσφαιρο στον πόλεμο: Η ιστορική φωτογραφία που τραβήχτηκε στη Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα 110 χρόνια πριν

25 Δεκεμβρίου 1915. Η Θεσσαλονίκη βρισκόταν ήδη υπό τη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με το Μακεδονικό Μέτωπο να αποτελεί ένα από τα προπύργια της μάχης μεταξύ των Κεντρικών Δυνάμεων και εκείνων της Αντάντ. Ήταν, όμως, Χριστούγεννα.

Έτσι, λοιπόν, Άγγλοι στρατιώτες της 26ης Βρετανικής Μεραρχίας, η οποία είχε μεταφερθεί εκεί για να ενισχύσει τη Σερβία στη μάχη της με τη Βουλγαρία, αποφάσισαν να αφήσουν ένεκα της ημέρας τα όπλα και να παίξουν ποδόσφαιρο.

Αυτό το φιλικό παιχνίδι θα έμενε μόνο στις μνήμες των στρατιωτών, εάν εκεί δε βρισκόταν ο πολεμικός φωτορεπόρτερ, Άριελ Βάρτζες, που κατέγραψε τη στιγμή. Μόνο που αντί για αθλητικές φανέλες και ποδοσφαιρικά παπούτσια, οι παίκτες φορούσαν στρατιωτικές στολές, μπότες και μπερέδες.

Η ενδυμασία, βέβαια, δεν έδειξε να ενοχλεί τους στρατιώτες που, όπως φαίνεται και από την εικόνα, φαίνεται να το διασκεδάζουν και να παλεύουν για να πάρουν την κεφαλιά. Μπορεί να έχουν περάσει ήδη 110 χρόνια, ωστόσο, η συγκεκριμένη φωτογραφία παραμένει μία από τις πιο διάσημες ποδοσφαιρικές που έχουν τραβηχτεί ποτέ στην ιστορία του αθλήματος.

Τι γνωρίζουμε για την ιστορική φωτογραφία στη Θεσσαλονίκη

Υπήρξαν θεωρίες ότι η συγκεκριμένη εικόνα τραβήχτηκε στα χαρακώματα της Γαλλίας έναν χρόνο νωρίτερα, τα Χριστούγεννα του 1914, ωστόσο, τελικά επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για μια σκηνή που εκτυλίχθηκε σε ένα χωμάτινο γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της φωτογραφίας και τον άνθρωπο που την έβγαλε μπορεί να βρει εάν περιηγηθεί μεταξύ του ψηφιακού αρχείου του βρετανικού Imperial Museum War.

Η εικόνα φέρει την περιγραφή: «Officers and men of 26th Divisional Ammunition Train (Army Service Corps) playing football in Salonika, Christmas 1915». Όσον αφορά τον φωτορεπόρτερ γνωρίζουμε ότι ο Άριελ Βάρτζες, ο οποίος πέρα από κορυφαίος φωτογράφος υπήρξε και ένας από τους πρωτοπόρος εικονολήπτης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο αρχείο σχετικά με τη ζωή στην πόλη.

Ανάμεσα σε όλες αυτές τις εικόνες, λοιπόν, ο Αμερικανός φωτορεπόρτερ μάς άφησε και αυτή την ποδοσφαιρική εικόνα. Μια εικόνα που αποδεικνύει ότι το ποδόσφαιρο είναι πολλές φορές κάτι πολύ περισσότερο από 22 ποδοσφαιριστές που απλά κυνηγούν μια μπάλα.