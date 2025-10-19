Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάθμευσης σήμερα στο κέντρο

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του 29ου Ποδηλατικού Γύρου Αθήνας, με την Τροχαία να εφαρμόζει σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από νωρίς το πρωί.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων σε βασικές οδικές αρτηρίες, πλατείες και λεωφόρους του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να διεξαχθεί με ασφάλεια η εκδήλωση.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν από τις 06:00 έως τις 13:00 σε δρόμους όπως η Σταδίου, η Φιλελλήνων, η Βασ. Γεωργίου Α΄ και η Πλατεία Συντάγματος, ενώ από τις 08:00 έως τις 13:00 επεκτείνονται σε Αμαλίας, Συγγρού, Όλγας, Ερμού, Πανεπιστημίου, Πατησίων, καθώς και σε τμήματα των Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Ακαδημίας και άλλων κεντρικών οδών.

Η Τροχαία τονίζει ότι η κάθετη διέλευση των οχημάτων από τη διαδρομή του Ποδηλατικού Γύρου θα απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, με εξαίρεση τους ελεγχόμενους κόμβους Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης και Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από το κέντρο και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία.

