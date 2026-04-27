Πλησιάζει μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα; - Τι απαντά ο Κώστας Παπαζάχος

Μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη και τους δεκάδες μετασεισμούς, η αναστάτωση και η ανησυχία των κατοίκων παραμένουν αυξημένες.

Το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου καταγράφηκε νέα σεισμική δόνηση στο Λασίθι, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5,1 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά και το μέγεθός της να φτάνει τα 4,4 Ρίχτερ.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα σημειώθηκε ακόμη ένας σεισμός, αυτή τη φορά μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ οι μετασεισμοί στην ίδια περιοχή συνεχίζονται.

Μετά τις αλλεπάλληλες δονήσεις στο νησί, η ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός μεγαλύτερου σεισμού στην Ελλάδα επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σεισμοί στην Κρήτη: Τι εξηγεί ο Κώστας Παπαζάχος

Ο καθηγητής σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος, εξήγησε τι παρατηρείται στη σεισμική ακολουθία στην Κρήτη, μιλώντας στο STAR News.

Σε ερώτηση, εάν έχει ανησυχήσει τους ειδικούς αυτή η σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη, ο Κ. Παπαζάχος απαντά:

«Για την Κρήτη ανησυχούμε στον βαθμό που η ακολουθία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Φαίνεται να έχει μια ομαλή εξέλιξη, με πολλά 4άρια μετά το 5άρι, είναι πολύ φυσιολογικό».

Το μόνο θετικό είναι, όπως σημείωσε, ότι «πρώτον, επειδή είμαστε σε κάποια απόσταση από τις ακτές και η περιοχή που έχει διεγερθεί δεν φαίνεται πολύ μεγάλη, μέχρι στιγμής όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι έχει ενεργοποιηθεί ένα ρήγμα παράλληλο με τις ακτές, ανατολής-δύσης, και δεν έχει επεκταθεί περαιτέρω. Είμαστε αρκετά πιο αισιόδοξοι από ό,τι όταν είχε ξεκινήσει η ακολουθία, γιατί είναι μια περιοχή με μεγάλα ρήγματα και ιστορικό».

Περιμένουμε έναν μεγάλο σεισμό;

Μετά την εξήγηση για την κατάσταση στην Κρήτη, ο Κώστας Παπαζάχος κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα που συνηθίζεται να επανέρχεται σε περιόδους έντονης σεισμικής δραστηριότητας, όπως αυτές που διανύουμε, με αφορμή τη σεισμική ακολουθία στο νησί: αν πρέπει να προετοιμαστούμε για «έναν μεγάλο σεισμό».

Ο καθηγητής απάντησε: «Τώρα, όσον αφορά τον μεγάλο σεισμό που ρωτάτε (...) μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα το μέσο ετήσιο μέγεθος είναι 6,3. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι στατιστικά κάθε χρόνο έχουμε έναν σεισμό 6,3 ή μεγαλύτερο στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Δεν σημαίνει ότι θα γίνεται κάθε χρονιά - μπορεί μια χρονιά να μη σημειωθεί κανένας και την επόμενη να γίνουν δύο, ενώ πολλοί από αυτούς μπορεί να εκδηλωθούν σε θαλάσσιο χώρο. Οι σεισμοί συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν· δεν τους φοβόμαστε. Προσπαθούμε απλώς να εκτιμήσουμε τις συνέπειές τους και να τις περιορίσουμε όσο γίνεται».



