Πλακιάς: «Δεν αποκλείω ότι αύριο, μεθαύριο θα πολιτευτεί και κάποιος άλλος συγγενής από τα θύματα των Τεμπών»

Ο Νίκος Πλακιάς τοποθετήθηκε για τις πρόσφατες εξελίξεις μετά τις εξαγγελίες της Μαρίας Καρυστιανού για δημιουργία πολιτικού κόμματος, αναφέροντας μεταξύ άλλων πώς θα έπρεπε να κινηθούν οι διαδικασίες σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Νίκος Πλακιάς δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πολιτευτεί κι άλλος συγγενείς από τα θύματα των Τεμπών, κατά τα βήματα της κυρίας Καρυστιανού: «δεν αποκλείουμε ότι αύριο, μεθαύριο μπορεί να πολιτευτεί και κάποιος άλλος από τους συγγενείς».

«Για εμένα θα ήταν καλύτερο να πηγαίναμε στη δίκη και να ήμασταν όλοι μαζί οι συγγενείς με τους δικηγόρους μας, θα μιλούσαμε, θα βλέπαμε τι θα γινόταν και, εάν από εκεί και πέρα, βλέπαμε ότι δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με τη Δικαιοσύνη, γιατί όχι να μιλούσαμε για την πολιτικοποίηση των συγγενών» σημείωσε ο Νίκος Πλακιάς.

«Αλλά όχι μ' αυτόν τον τρόπο. Το 'χω πει πολλές φορές μεταξύ σοβαρού και αστείου, ένας συγγενής υποψήφιος σε κάθε νομό της Ελλάδας, για να εξηγήσουμε στην κοινωνία γιατί θέλουμε να πολιτικοποιηθούμε, για να ζητήσουμε την καταδίκη των δολοφόνων των παιδιών μας και μετά από τρία χρόνια, να παραδώσουμε τη βουλευτική μας έδρα και να ξαναγυρίσουμε στην προηγούμενη ζωή μας» εξήγησε παράλληλα.

«Τη δεδομένη στιγμή, όμως, το θεωρώ άτοπο, ωστόσο ο κάθε συγγενής έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί, δεν αποκλείουμε ότι αύριο, μεθαύριο μπορεί να πολιτευτεί και κάποιος άλλος από τους συγγενείς. Πριν τρία χρόνια, εάν λέγαμε ότι θα πολιτευόταν η κυρία Καρυστιανού, θα το λέγαμε σαν αστείο» κατέληξε ο κ. Πλακιάς, μιλώντας στο Action24.