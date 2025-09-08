Πιλοτικό πρόγραμμα για την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία με τη συμβολή του Ιδρύματος Ωνάση

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική εκπαίδευση ανοίγει με την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος «Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Σχολεία» από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί πιλοτικά σε 20 Λύκεια, πραγματοποιείται με στρατηγική υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και τη συνεργασία της OpenAI.

Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη έγινε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε συζήτηση με τον CEO της OpenAI, Sam Altman, συντονισμένη από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ο πρωθυπουργός τόνισε τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να ενισχύσει το έργο των εκπαιδευτικών και να προσφέρει στους μαθητές νέους τρόπους μάθησης.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας «OpenAI for Greece» από την υπουργό Παιδείας, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου και ανώτερα στελέχη της OpenAI. Ο κ. Παπαδημητρίου δήλωσε ότι «αποτελεί τιμή για το Ίδρυμα Ωνάση να συμμετέχει σε μια κομβική στιγμή για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας».

Το πρόγραμμα θα ενσωματώσει το ChatGPT Edu, μια ειδικά σχεδιασμένη έκδοση για την εκπαιδευτική κοινότητα, που λειτουργεί σε ασφαλές περιβάλλον, χωρίς διαφημίσεις και με πλήρη συμμόρφωση στον GDPR. Μέσα από εκτεταμένη επιμόρφωση, οι καθηγητές θα έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία για τον σχεδιασμό μαθημάτων και τη διαχείριση σχολικών διαδικασιών, ενώ οι μαθητές θα μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για εξατομικευμένη μάθηση, ξένες γλώσσες, ερευνητικές εργασίες και ανάπτυξη ιδεών.

Στην υλοποίηση θα συμβάλει και ο οργανισμός The Tipping Point in Education, με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στα πρώτα σχολεία που θα συμμετάσχουν περιλαμβάνονται έξι από τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, καθώς και Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια.

Το Ίδρυμα Ωνάση, με πολυετή δράση στον τομέα της εκπαίδευσης, στηρίζει το πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του για καινοτόμες παρεμβάσεις που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.