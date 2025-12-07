Πηγή Δεβετζή: «Είμαι σε σοκ» - Το πρώτο της μήνυμα μετά το τροχαίο στην Καβάλα

Τροχαίο στην Καβάλα είχε χθες, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή.

Το τροχαίο συνέβη μέσα σε τούνελ στην Εγνατία Οδό, στην Καβάλα. Η Πηγή Δεβετζή φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός της λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το ΙΧ της.

Πηγή Δεβετζή: Το πρώτο της μήνυμα μετά το τροχαίο στην Καβάλα

Στη συνέχεια, μέσω ανάρτησής της στα social, η Ολυμπιονίκης θέλησε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που επικοινώνησαν μαζί της μετά το τροχαίο. Όπως είπε, είναι καλά στην υγεία της και νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο.

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πως είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε. Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ», έγραψε η Πηγή Δεβετζή στο Instagram.

Πηγή Δεβετζή: Βίντεο από το τροχαίο