Πιερία: Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα

Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 78χρονο, στον οποίο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Δ' Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης διενεργεί προανάκριση, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ