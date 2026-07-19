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Πιερία: Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα

Διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

The LiFO team
The LiFO team
ΠΙΕΡΙΑ ΝΕΚΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
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Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 78χρονο, στον οποίο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Δ' Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης διενεργεί προανάκριση, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

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