Πιερία: Νεκρός 76χρονος λουόμενος στους Νέους Πόρους

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα, χθες το απόγευμα, στην παραλία των Νέων Πόρων Πιερίας ένας 76χρονος λουόμενος, υπήκοος Σερβίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ναυαγοσώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο λουόμενο, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κάνοντας χρήση απινιδωτή.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Δ' Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα, που έχει αναλάβει την προανάκριση, διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.