Πιερία: Εντοπίστηκε σορός μέσα σε καμένο αυτοκίνητο

Τη σορό ενός ατόμου εντόπισαν άνδρες της Πυροσβεστικής σήμερα, μέσα σε καμένο αυτοκίνητο στην Πιερία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για ανεξέλεγκτη φωτιά σε αυτοκίνητο, στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας.

Άμεσα έφτασαν στον αγροτικό δρόμο και ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν και τη σορό.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση της σορού, αλλά και για τη συλλογή στοιχείων που ενδέχεται να φωτίσουν τόσο τις συνθήκες του θανάτου όσο και τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε στο ΙΧ.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ