Πιερία: Διακοπές με την οικογένειά της έκανε η 9χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο - Στη ΜΕΘ η αδελφή της

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη χθες, Τετάρτη (27/8), στην Πιερία, με ένα εννιάχρονο κορίτσι να χάνει τη ζωή του και την 11χρονη αδελφή της να τραυματίζεται.

Το τροχαίο έγινε στο 8ο χλμ. της επαρχιακής οδό Κατερίνης - Δίου, στη Νέα Έφεσο Πιερίας.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή, σύμφωνα με πηγές του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Το κοριτσάκι διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την μεταφορά της στο «Ιπποκράτειο».

Μάλιστα, για τη μετάβασή της προς τη Θεσσαλονίκη κινητοποιήθηκαν περιπολικά και δίκυκλα της ΕΛ.ΑΣ. που συνόδευαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κατά μήκος της διαδρομής, διευκολύνοντάς το στην κίνηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πιο ελαφρά τραυματίστηκε η 35χρονη Γερμανίδα μητέρα των κοριτσιών που οδηγούσε το όχημα.

Πιερία: Διακοπές με την οικογένειά της έκανε η 9χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Υπό συνθήκες που ερευνώνται έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός οδοστρώματος και να προσκρούσει σε δέντρο όπου ακινητοποιήθηκε.

Όπως έγινε γνωστό και μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οικογένεια ζει μόνιμα στην Γερμανία, ενώ βρισκόταν για ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα, απ' όπου κατάγεται ο σύζυγος της 35χρονης.

Από την έρευνα που διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκε στην πεθερά της γυναίκας.