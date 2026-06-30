Πετράλωνα: Τι προηγήθηκε της κατάρρευσης της πολυκατοικίας και τι εξετάζουν οι αρχές

Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμήνης 22.

Η τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών σε παρακείμενο οικόπεδο, νωρίτερα σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου.

Νεότερες πληροφορίες, τις οποίες μεταδίδει το ERTNews, αναφέρουν ότι κατά τις εργασίες εκσκαφής και αφαίρεσης υποστυλωμάτων στα θεμέλια της νέας οικοδομής, οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν πως το έδαφος άρχισε να υποχωρεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπέδαφος φέρεται να ήταν σαθρό.

Μηχανικοί και εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο κάλεσαν άμεσα όσους διέμεναν στη γειτονική πολυκατοικία να εκκενώσουν τον χώρο. Οι κάτοικοι πρόλαβαν να απομακρυνθούν έγκαιρα, πριν αρχίσουν, λίγη ώρα αργότερα, να καταρρέουν τμήματα της υπό ανέγερση οικοδομής, τα οποία συμπαρέσυραν την παλαιά τετραώροφη πολυκατοικία.

Πετράλωνα: Οι πληροφορίες για εγκλωβισμένους

Από την πρώτη στιγμή, δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και διασώστες έσπευσαν στο σημείο, εστιάζοντας τις έρευνές τους σε τέσσερα άτομα που αρχικά θεωρούνταν αγνοούμενα. Στη συνέχεια, τα τρία από αυτά επικοινώνησαν με συγγενείς τους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Αργότερα εντοπίστηκε και το τέταρτο άτομο, μία γυναίκα, η οποία βρισκόταν εκτός Αθηνών για διακοπές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θέλησαν να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο παρουσίας ενοίκου ή εργαζομένου κάτω από τα ερείπια και, γι' αυτό, οι έρευνες συνεχίστηκαν ακόμη και μετά τον εντοπισμό και των τεσσάρων ατόμων.

Η διαδικασία της έρευνας και της διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει πληροφορία για κάποιον αγνοούμενο, ο Νίκος Μπαρλαγιάννης, διασώστης Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εξήγησε στο ΕΡΤnews ότι, δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να είναι σίγουρες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο.

«Δυστυχώς ο όγκος [των ερειπίων] που βλέπετε δυσκολεύει πολύ τις προσπάθειες αυτές. Οπότε εάν δεν ολοκληρωθούν οι προσπάθειες της έρευνας και της διάσωσης δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλές συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος», είπε.

Πετράλωνα: Πέντε προσαγωγές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα έχουν πραγματοποιηθεί πέντε προσαγωγές. Πρόκειται για τρεις μηχανικούς και τους δύο ιδιοκτήτες του οικοπέδου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πετραλώνων, όπου εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Τέλος, αναμένεται να διερευνηθεί εάν οι εργασίες θεμελίωσης έπαιξαν ρόλο στη στατικότητα της παλαιάς πολυκατοικίας και αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Με πληροφορίες από το ERTNews