Πετράλωνα: Θύμα ξυλοδαρμού 17χρονος μαθητής από εξωσχολικούς σε προαύλιο Λυκείου

Θύμα ξυλοδαρμού από εξωσχολικούς σε προαύλιο σχολείου, έπεσε 17χρονος μαθητής.

Ο ξυλοδαρμός του 17χρονου σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, σε Λύκειο των Πετραλώνων, οπότε και πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός και η επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν, ότι περίπου στις 10 και μισή το πρωί, τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο προαύλιο του σχολείου στα Πετράλωνα και πλησίασαν τον 17χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησαν και να απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό έληξε μετά από παρέμβαση των καθηγητών και στη συνέχεια, οι τέσσερις αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε ελαφρά από την επίθεση και μετέβη συνοδευόμενος από τη μητέρα το στο Αστυνομικό Τμήμα Ακρόπολης, όπου κατονόμασε τρεις από τους τέσσερις δράστες της επίθεσης, καταθέτοντας παράλληλα, μήνυση.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν, έναν 18χρονο και δύο 17χρονους ενώ προσήχθη και η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ