Πετράλωνα: Στο οικόπεδο παραμένουν τα συντρίμμια

Τα συντρίμμια εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο στο Πετράλωνα, οκτώ ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας.

Λόγω του ότι δεν έχει καθαραστεί το σημείο, δημιουργούνται καθυστερήσεις στη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια του δυστυχήματος και εμποδίζεται η ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενοίκων.

Προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση στα Πετράλωνα

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση και, στο πλαίσιο αυτό, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί λύση για την άμεση απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την Εισαγγελία δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία και να συντάξουν την έκθεσή τους, όσο το οικόπεδο παραμένει καλυμμένο από τα συντρίμμια. Η απομάκρυνση των μπαζών θεωρείται απαραίτητη, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης διερεύνηση των αιτίων.

Παράλληλα, παραμένει άλυτο το ζήτημα της ανάκτησης των προσωπικών αντικειμένων των ενοίκων και των ιδιοκτητών των επτά διαμερισμάτων. Η απομάκρυνσή τους αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Την ίδια ώρα, αναδεικνύεται και υγειονομική διάσταση της υπόθεσης, καθώς η παραμονή των μπαζών στον χώρο εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα συντρίμμια είχε εντοπιστεί νεκρός ένας σκύλος, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για τον άμεσο καθαρισμό του οικοπέδου.

Ο χώρος παραμένει περιφραγμένος από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews