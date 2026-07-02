Πετράλωνα: Σε Airbnb και ξενοδοχεία οι πληγέντες από την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για τη στέγαση των κατοίκων που επλήγησαν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Στο σημείο βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (2/7), Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ο οποίος μίλησε με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με τους ένοικους, τόσο του κτιρίου που έπεσε, όσο και του διπλανού, που για λόγους ασφαλείας έχει εκκενωθεί.

Όπως υποστήριξε ο κ. Δούκας, η δημοτική Αρχή έχει επικοινωνήσει με την Airbnb, αλλά και με ξενοδοχεία, προκειμένου να υπάρξει φιλοξενία για όσο χρειαστεί. Πρόσθεσε πως από αυτά τα νοικοκυριά, οι τέσσερις άνθρωποι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. «Είμαστε και σήμερα εδώ και όπως βλέπετε, έχουν μπει και οι δίμετρες λαμαρίνες για να ασφαλίσουμε τον χώρο», είπε αρχικά ο κ. Δούκας.

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια από τον Δήμο Αθηναίων

Στη συνέχεια ο Χάρης Δούκας γνωστοποίησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που έχει πληγεί. Παράλληλα, τόνισε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα είναι στο πλευρό των ανθρώπων για όλα όσα θα χρειαστούν το επόμενο διάστημα.

«Λάβαμε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια. Είναι 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Οπότε δίνουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα από τις 7 οικογένειες, 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε και εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Και είναι εδώ και οι κοινωνικές υπηρεσίες μας, που βοηθούν τους ανθρώπους, γιατί είναι μέσα όλα τα έγγραφα τους, για να ξαναβγάλουν ταυτότητες και ό,τι άλλο χρειάζεται.

Όπως ξέρετε, υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση και προκαταρκτικός έλεγχος, οπότε πρέπει ο χώρος να είναι ασφαλισμένος, να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά σε συνεργασία με την Πολιτεία να μπορέσουμε να αλλάξουμε εδώ την κατάσταση, με εξειδικευμένους μηχανικούς και τα επιτελεία μας», ήταν τα λόγια του.

Αμέσως μετά, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε: «Αυτό που κάνουμε τώρα είναι καταγραφή των άμεσων αναγκών, έτσι ώστε στον ΚΥΑΔΑ, στο Κέντρο που έχουμε στον δήμο, να μαζέψουμε τα απολύτως απαραίτητα. Ανοίξαμε και τη Λέσχη Φιλίας εδώ στα Πετράλωνα, η οποία ήταν για τις πρώτες ώρες. Το πιο βασικό νομίζω είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία, να δουν και οι άνθρωποι ποτέ ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματα τους, είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτήν την περίοδο να έχουν ένα χώρο να μείνουν με ασφάλεια. Αυτή είναι η δικιά μας μέριμνα».

Ανάμεσα στις ενέργειες που γίνονται από τον δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής είναι να προχωρήσουν σε συγκρότηση ειδικού κλιμακίου μηχανικών, ώστε να γίνουν έλεγχοι και στα άλλα κτίρια του τετραγώνου.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ