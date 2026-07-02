Πετράλωνα: Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε γειτονικά κτίρια μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Κλιμάκιο της πολεοδομίας διενήργησε ελέγχους και ήλεγξε τη στατικότητα των διπλανών κτιρίων στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας.

Ο χώρος της κατάρρευσης έχει πλέον αποκλειστεί και περιφραχθεί με λαμαρίνες.

Έλεγχοι στα διπλανά κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (2/7) πραγματογνώμονες μηχανικοί ήλεγξαν ολόκληρη τη διπλανή πολυκατοικία που εκκενώθηκε μετά την τρύπα που σχηματίστηκε στη βάση της από την κατάρρευση του διπλανού κτιρίου ώστε να διαπιστώσουν αν παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας.

Έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την εκτίμηση της στατικής επάρκειας, στο συγκεκριμένο οίκημα έχει απαγορευθεί η είσοδος στους ενοίκους.

Παράλληλα αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν εάν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση πολιτικού μηχανικού, η οποία κλήθηκε το πρωί της Τρίτης από ένοικο της πολυκατοικίας προκειμένου να αξιολογήσει τις ρωγμές που είχαν εμφανιστεί στο κτίριο. Όπως ανέφερε, όταν έφτασε στο σημείο διαπίστωσε ότι η κατάσταση ήταν πολύ πιο σοβαρή από αυτή που της είχε περιγραφεί. Αντί για μια απλή ρωγμή, εντόπισε άνοιγμα περίπου 15 εκατοστών στον αρμό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτιρίου, ένδειξη ότι η πολυκατοικία με τα επτά διαμερίσματα είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση.

Η μηχανικός ζήτησε την άμεση εκκένωση της, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης. Λίγες ώρες αργότερα, το κτίριο κατέρρευσε, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τα πρώτα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές συγκλίνουν στο ότι η κατάρρευση ενδέχεται να συνδέεται με τις εργασίες εσκαφής που πραγματοποιούνταν σε υπό ανέγερση οικοδομή δίπλα στην πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι εκσκαφές έγιναν σε μεγαλύτερο βάθος, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης του γειτονικού κτιρίου, γεγονός που πιθανόν οδήγησε σε υποχώρηση του εδάφους και τελικά στην κατάρρευση της πολυκατοικίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της υπό ανέγερση οικοδομής, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργάτες. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί πολεοδομικές ή άλλες ποινικές παραβάσεις.

Ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή για διενέργεια περαιτέρω έρευνας σχετικά με την κατάρρευση του κτιρίου προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μηνύματα μεταξύ των μηχανικών λίγο πριν από την κατάρρευση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews