Ελλάδα

Πετράλωνα: Οι πρώτες φωτογραφίες από την κατάρρευση πολυκατοικίας

Τετραώροφη πολυκατοικία με επτά διαμερίσματα κατέρρευσε ολοσχερώς στα Πετράλωνα

The LiFO team
Φωτογραφία: Eurokinissi

Πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων που στέγαζε επτά διαμερίσματα κατέρρευσε ολοσχερώς στα Πετράλωνα, το απόγευμα της Τρίτης (30/6). Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάρρευση προκλήθηκε από έργα σε όμορο κτίριο. Όλοι οι ένοικοι είναι σώοι, ωστόσο οι έρευνες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται καθώς υπάρχει φόβος για εγκλωβισμένους εργάτες.

Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi

Ελλάδα