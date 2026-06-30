Πετράλωνα: Οι πρώτες φωτογραφίες από την κατάρρευση πολυκατοικίας

Πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων που στέγαζε επτά διαμερίσματα κατέρρευσε ολοσχερώς στα Πετράλωνα, το απόγευμα της Τρίτης (30/6). Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάρρευση προκλήθηκε από έργα σε όμορο κτίριο. Όλοι οι ένοικοι είναι σώοι, ωστόσο οι έρευνες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται καθώς υπάρχει φόβος για εγκλωβισμένους εργάτες.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi