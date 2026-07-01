Πετράλωνα: «Έλεγαν “και η Πίζα γέρνει, δεν πέφτει”», σύμφωνα με μαρτυρίες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Πληθαίνουν τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Μαρτυρίες από το περιβάλλον των ενοίκων και ανθρώπων που ζουν κοντά στο σημείο επιρρίπτουν ευθύνες στους μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες του έργου.

«Ευτυχώς που είναι ζωντανή. Θέλω πραγματικά να μάθω τι έκαναν οι μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ασφαλές ένα κτίριο που δεν έπεσε ούτε στους σεισμούς του 1999. Έφυγα το πρωί για τη δουλειά μου και τώρα δεν έχω σπίτι να γυρίσω», λέει η κόρη ενοίκου της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, κάτοικος και αυτόπτης μάρτυρας του πρωτοφανούς περιστατικού ανέφερε: «Όλοι οι ιδιοκτήτες ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά. Πήγαιναν στο γραφείο του μηχανικού και τους έλεγαν “και η Πίζα γέρνει, μην φοβάστε, δεν πέφτει”».

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Και οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πρωτοφανές περιστατικό.

Πετράλωνα: Επτά οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους - Είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης είδαν μέσα σε λίγα λεπτά την περιουσία τους να μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα από μπάζα και σιδερικά.

Επτά οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους. «Ήταν εκεί μία γιαγιά που φώναζε "πάει το σπίτι μου"», περιέγραψε στο ΕΡΤnews γείτονάς τους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στρέφονται στις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνταν σε γειτονικό οικόπεδο. Οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν μετακίνηση του εδάφους και απώλεια της στατικής επάρκειας του παλαιού, και πιθανόν ήδη επιβαρυμένου, κτιρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση. «Ο μηχανικός είπε ότι θα ρίξει μπετό για να τη στηρίξει. Δεν υπολόγισε σωστά και, μόλις έριξαν το μπετό, υποχώρησε το έδαφος και κατέρρευσε η πολυκατοικία», λέει μάρτυρας.

Ζητούμενο για τις αρμόδιες αρχές είναι αν και κατά πόσο τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews