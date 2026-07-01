Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για την κατάρρευση του κτιρίου - Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

Περαιτέρω έρευνα για τη χθεσινή κατάρρευση του κτιριού στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, διέταξε ο εισαγγελέας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι πέντε, που προσήχθησαν για την κατάρρευση του κτιριού στα Πετράλωνα, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Υπενθυμίζεται πως η παρατηρητικότητα μιας ηλικιωμένης ενοίκου και η έγκαιρη κινητοποίηση μιας ιδιώτη μηχανικού μετά από έκκληση της κόρης της ηλικιωμένης απέτρεψαν το ενδεχόμενο μίας τραγωδίας στα Πετράλωνα, όπου τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, την ώρα που εκτελούνταν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής στο διπλανό οικόπεδο. Από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, γεγονός που αποδίδεται στην έγκαιρη εκκένωση του κτιρίου.

Πετράλωνα: Ποιοι συνελήφθησαν για την κατάρρευση του κτιρίου

Για την υπόθεση στα Πετράλωνα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται στις εργασίες εκσκαφής για τα θεμέλια της υπό ανέγερση πενταώροφης οικοδομής στο γειτονικό οικόπεδο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν μετακίνηση του εδάφους και απώλεια της στατικής επάρκειας του παλαιού κτιρίου.

Πετράλωνα: Τι προηγήθηκε της κατάρρευσης της πολυκατοικίας

Νεότερες πληροφορίες, τις οποίες μεταδίδει το ERTNews, αναφέρουν ότι κατά τις εργασίες εκσκαφής και αφαίρεσης υποστυλωμάτων στα θεμέλια της νέας οικοδομής, οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν πως το έδαφος άρχισε να υποχωρεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπέδαφος φέρεται να ήταν σαθρό.

Μηχανικοί και εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο κάλεσαν άμεσα όσους διέμεναν στη γειτονική πολυκατοικία να εκκενώσουν τον χώρο. Οι κάτοικοι πρόλαβαν να απομακρυνθούν έγκαιρα, πριν αρχίσουν, λίγη ώρα αργότερα, να καταρρέουν τμήματα της υπό ανέγερση οικοδομής, τα οποία συμπαρέσυραν την παλαιά τετραώροφη πολυκατοικία.

Από την πρώτη στιγμή, δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και διασώστες έσπευσαν στο σημείο, εστιάζοντας τις έρευνές τους σε τέσσερα άτομα που αρχικά θεωρούνταν αγνοούμενα. Στη συνέχεια, τα τρία από αυτά επικοινώνησαν με συγγενείς τους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Αργότερα εντοπίστηκε και το τέταρτο άτομο, μία γυναίκα, η οποία βρισκόταν εκτός Αθηνών για διακοπές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θέλησαν να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο παρουσίας ενοίκου ή εργαζομένου κάτω από τα ερείπια και, γι' αυτό, οι έρευνες συνεχίστηκαν ακόμη και μετά τον εντοπισμό και των τεσσάρων ατόμων.

Η διαδικασία της έρευνας και της διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει πληροφορία για κάποιον αγνοούμενο, ο Νίκος Μπαρλαγιάννης, διασώστης Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εξήγησε στο ΕΡΤnews ότι, δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να είναι σίγουρες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο.

«Δυστυχώς ο όγκος [των ερειπίων] που βλέπετε δυσκολεύει πολύ τις προσπάθειες αυτές. Οπότε εάν δεν ολοκληρωθούν οι προσπάθειες της έρευνας και της διάσωσης δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλές συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος», είπε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ