Πετράλωνα: Αναμένεται το πόρισμα των ειδικών για την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Ειδικότερα, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της καταστροφής, ενώ οι ιδιοκτήτες και ένοικοι του διπλανού κτιρίου εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός των κατοικιών τους, καθώς αναμένεται η αξιολόγηση της στατικότητάς του, μετά και την απομάκρυνση μπάζων από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων.

Αναμένονται οι αποφάσεις στα Πετράλωνα

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να αποφασιστεί αν το διπλανό κτίριο είναι κατοικήσιμο ή αν οι ένοικοι θα χρειαστεί να αναζητήσουν νέα στέγη, παρά το γεγονός ότι είχαν αποχωρήσει προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, παραμένει έντονη η ανησυχία των πληγέντων για τη διάσωση προσωπικών αντικειμένων, με τις αρχές να έχουν ήδη δώσει είδη πρώτης ανάγκης και να εξετάζουν την απομάκρυνση των λαμαρινών ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στα συντρίμμια.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες ορισμού πραγματογνωμόνων, με στόχο τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης, ενώ οι κάτοικοι αναμένεται να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews