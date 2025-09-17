Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας Γιώργος Παυλάκης

Ο Γιώργος Παυλάκης, κάμεραμαν του ΑΝΤ1 στην Πάτρα πέθανε ενώ εργαζόταν για ρεπορτάζ στη λίμνη Μόρνου.

Ο εικονολήπτης του σταθμού πέθανε το μεσημέρι μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, που υπέστη, καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ σχετικό με τη λειψυδρία, στη λίμνη του Μόρνου.

Ο 54χρονος κάμεραμαν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παυλάκης, πατέρας δύο παιδιών.

Στο σχετικό δημοσίευμα από τον ΑΝΤ1, ο σταθμός αποχαιρετά τον συνεργάτη του με ένα μακροσκελές μήνυμα.

Σύμφωνα με το Flamis.gr «στον δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος έκανε νόημα στον Κ. Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σακχαρο, απαντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε. Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδωρίκι και ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Με το που πάρκαρε υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Ο γιατρός με τη βοήθεια όλων τον μετέφεραν στο εσωερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά».

Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παυλάκη

Πιο αναλυτικά, η ομάδα του ΑΝΤ1 γράφει:

«Ένας από τους καλύτερους εικονολήπτες του σταθμού, ένας από τους καλύτερους συναδέλφους. Ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε με σχεδόν όλους τους δημοσιογράφους του ΑΝΤ1, σε γεγονότα που συγκλόνισαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Γιώργος Παυλάκης, ένας από τους πιο αγαπητούς συνεργάτες, έφυγε το μεσημέρι από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ, στη λίμνη του Μόρνου, με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή.

Ο Γιώργος Παυλάκης έφυγε ήσυχα, υπηρετώντας την μεγάλη του αγάπη. Μάχιμος πάντα, σύντροφος και συνοδοιπόρος πολεμικός ανταποκριτής, ακούραστος μάρτυρας της ιστορίας σε φυσικές καταστροφές, μαζικές κινητοποιήσεις και επικίνδυνες αποστολές, πάντα για να καταγράφει, να αποκαλύπτει, να προάγει την αλήθεια.

Το τελευταίο του ρεπορτάζ έμελλε να αφορά την λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου. Από τα χαράματα βρέθηκε στις επάλξεις και μέσα σε λίγες ώρες έστελνε στον ΑΝΤ1 ένα συγκλονιστικό αποκλειστικό ρεπορτάζ σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Φλαμή.

Την ώρα της ηρεμίας, επέλεξε να τον προδώσει η καδιά του. Άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο υγείας στο Λιδωρίκι, προκαλώντας σοκ σε συγγενείς και συναδέλφους.

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 θα τον θυμάται για πάντα με σεβασμό και αγάπη».