Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου, Άλκης Ρήγος

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Άλκης Ρήγος, πανεπιστημιακός καθηγητής και ερευνητής.

Ο Άλκης Ρήγος αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπήρξε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Ο Άλκης Ρήγος ήταν μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος τη διετία 2006-2008.

Διατέλεσε μέλος του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς» και υπήρξε μέλος του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος και του συνδικαλιστικού κινήματος των πανεπιστημιακών.

Ο Άλκης Ρήγος ήταν επιστημονικός υπεύθυνος έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Διαπολιτισμική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου «Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος με έμφαση στα Κοινωνικά Δικαιώματα».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο του Άλκη Ρήγου

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Άλκη Ρήγο, έναν σημαντικό πανεπιστημιακό δάσκαλο, ερευνητή και διανοούμενο της Αριστεράς.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1946, ο Άλκης Ρήγος υπήρξε ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Με το επιστημονικό του έργο, τη διδασκαλία και τη δημόσια παρουσία του συνέβαλε ουσιαστικά στη μελέτη της πολιτικής ιστορίας, των κοινωνικών κινημάτων και της εξέλιξης της δημοκρατίας στη χώρα μας, διαμορφώνοντας γενιές φοιτητών με κριτική σκέψη και δημοκρατική συνείδηση.

Από τα μαθητικά του χρόνια εντάχθηκε στους αγώνες της Αριστεράς, συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα και συνέβαλε στην υπόθεση της ανανέωσης του κομμουνιστικού κινήματος. Μετά τη Μεταπολίτευση παρέμεινε σταθερά παρών στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, συμμετέχοντας στο συνδικαλιστικό κίνημα των πανεπιστημιακών και στον δημόσιο διάλογο για την παιδεία και τη δημοκρατία.

Υπήρξε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, μέλος του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς» και συνιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο υπήρξε ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Με τη σκέψη, τον λόγο και τη στάση ζωής του υπηρέτησε με συνέπεια τις αξίες της Αριστεράς, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο των ιδεών και στην Αριστερά.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».