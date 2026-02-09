Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο γενικός διευθυντής του MAD

Πέθανε σε ηλικία 58 χρονών ο Γιώργος Μάρκου, γενικός διευθυντής του MAD.

Η είδηση του θανάτου του, έγινε γνωστή μέσω μίας ανάρτησης του στιχουργού, Ηλία Φιλίππου, και έπειτα από την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού του MAD πριν λίγη ώρα, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιώργος Μάρκου πέθανε την Κυριακή, έπειτα από πολυετή μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Ηλίας Φιλίππου δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία το πρωί της Κυριακής, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του, για την απώλεια ενός αγαπημένου του ανθρώπου.





Η ανακοίνωση του MAD για τον θάνατο του Γιώργου Μάρκου

«Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου, Γενικό Διευθυντή του Mad για περισσότερα από 15 χρόνια.

Ο Γιώργος υπήρξε η σταθερά μας, ο στυλοβάτης μας. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του άρρηκτα με την πορεία του MAD, οδηγώντας το με σταθερότητα, ψυχραιμία κι ευθύνη μέσα από τις προκλήσεις των πιο δύσκολων εποχών.

Αθεράπευτος μαχητής, στάθηκε όρθιος με την ίδια επιμονή και αξιοπρέπεια τόσο απέναντι στις επαγγελματικές δυσκολίες όσο και στην πολυετή μάχη με την ασθένειά του. Πάντα παρών, πάντα με βαθιά αίσθηση ευθύνης. Κατάφερε να μας οδηγήσει σε ήρεμα νερά και τώρα ήρθε η ώρα για τον ίδιο να ξεκουραστεί.

Όλοι μας στο MAD εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, την οποία στήριξε με αστείρευτη αγάπη και πάθος μέχρι την τελευταία στιγμή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.