Πέθανε ο συνθέτης Γιώργος Νιάρχος - Η ανάρτηση της Μάρας Θρασυβουλίδου

Η ηθοποιός και σοπράνο Μάρα Θρασυβουλίδου γνωστοποίησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ο σύζυγός της, γνωστός μαέστρος και πιανίστας, Γιώργος Νιάρχος, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τρίτης (28/10).

«Έχασα τον άνθρωπο, που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντορας, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο» έγραψε, μεταξύ άλλων, η Μάρα Θρασυβουλίδου για τον θάνατο του Γιώργου Νιάρχου.

Η κηδεία του Γιώργου Νιάρχου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνος, στο νεκροταφείο της Κηφισιάς, στη 01:00 το μεσημέρι.

Γιώργος Νιάρχος: Η ανάρτηση της Μάρας Θρασυβουλίδου

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας, Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή εχθές το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου.

Έχασα τον άνθρωπο, που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντορας, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο.

Η κηδεία του, για όσους θέλουν να τον τιμήσουν, θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος, στο κοιμητήριο της Κηφισιάς, ώρα: 13:00».

Γιώργος Νιάρχος: Ποιος ήταν

Ο Γιώργος Νιάρχος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Σπούδασε πιάνο και μουσική στην Αθήνα καθώς και στη Βιέννη στην Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών και έγινε συνθέτης ορχήστρας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε ενορχηστρώσει και διευθύνει τρεις φορές στο διαγωνισμό της Eurovision και διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος και ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, καθώς κι ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Παράλληλα, ο Γιώργος Νιάρχος έχει ενορχηστρώσει και διευθύνει σε μουσικά θέατρα της Αθήνας, όπως επίσης παραστάσεις στο Ηρώδειο και συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής.

Επίσης συμμετείχε σε πολλά Φεστιβάλ και εγκαινίασε σημαντικά θέατρα με ελληνική οπερέτα. Είχε δώσει πολλές συναυλίες σ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.