Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νάσος Αθανασίου έπασχε από σοβαρή ασθένεια.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, o Νάσος Αθανασίου είχε εργαστεί σε εφημερίδες όπως το Έθνος, η Καθημερινή και ο Ελεύθερος Τύπος, καθώς και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες.

Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε την παρουσίαση της ενημερωτικής εκπομπής «Κάθε μεσημέρι» στην ΕΡΤ.

Στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΡΤ με την Σεμίνα Διγενή

Αργότερα εργάστηκε στην ΕΤ1, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές παραγωγές μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή, στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Για αρκετά χρόνια υπήρξε επίσης παρουσιαστής στο Mega Channel, όπου παρουσίαζε ενημερωτική εκπομπή.

Στην πορεία του ασχολήθηκε και με την πολιτική, αφού εκλέχθηκε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως το 2023.

Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και προσχώρησε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό της.