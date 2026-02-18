Πέθανε ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών - ΕΔΕ για τον θάνατό του

Πέθανε, σε ηλικία 52 ετών, τη Δευτέρας (16/2) ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης.

Ο 52χρονος που εργαζόταν στο τμήμα μοντάζ του MEGA «προδόθηκε» από την καρδιά του.

Η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων, Δώρα Αναγνωστοπούλου, αποχαιρέτησε τον Κώστα Κοσμίδη on air: «Το MEGA αποχαιρετά, με πόνο ψυχής, σήμερα έναν δικό του άνθρωπο, έναν φίλο και έναν καλό συνεργάτη, τον Κώστα Κοσμίδη, που έφυγε ξαφνικά το βράδυ προδομένος από την καρδιά του στα 52 του χρόνια. Ο Κώστας, που ήταν φωτογράφος, εργαζόταν στο τμήμα των μοντάζ και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, για τον επαγγελματισμό του αλλά και την ασφάλεια που ενέπνεε στη δουλειά του. Εμείς εδώ στο Μεγάλο Κανάλι, συντετριμμένοι, λέμε το τελευταίο αντίο στον Κώστα Κοσμίδη. Τον Κώστα μας».

Ο Νίκος Ευαγγελάτος συγκινήθηκε στον αέρα της εκπομπής του λέγοντας πως τον Κώστα Κοσμίδη «δεν θα τον βρούμε στον διάδρομο, δεν θα μοντάρουμε μαζί του». «Την ιστορία που θα σας πω τώρα, θέλω να προειδοποιήσω ότι θα προσπαθήσουμε όλοι να τη διαχειριστούμε όσο πιο ψύχραιμα μπορούμε αλλά δεν μας είναι καθόλου εύκολο. Τον Κώστα ίσως πολλοί δεν τον γνωρίζατε, εμείς τον ξέραμε καλά, ήταν άνθρωπός μας. Ο Κώστας Κοσμίδης μοντέρ στο MEGA, ένας από τους μοντέρ που μόνταραν για την εκπομπή μας αλλά και για άλλες εκπομπές του σταθμού δεν είναι πια στη ζωή. Πέθανε εχθές», είπε ο παρουσιαστής.

Κώστας Κοσμίδης: Τι καταγγέλλει η αδελφή του

Ο Κώστας Κοσμίδης φέρεται πως αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του και άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο μετά την επίσκεψή του στο κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Όπως αναφέρει η εκπομπή Live News, ο μοντέρ έκανε εκεί τις απαραίτητες εξετάσεις αλλά καθώς το ιατρικό κέντρο δεν διέθετε ασθενοφόρο έφυγε από εκεί με σκοπό να μεταβεί σε άλλο νοσοκομείο αλλά δεν έφτασε ποτέ καθώς δυστυχώς κατέληξε στον δρόμο.

Συγκινημένη βγήκε στον «αέρα» του Live News η αδελφή του Κώστα Κοσμίδη, η οποία κατήγγειλε πως ο μοντέρ πήγε και έφυγε μόνος του από το Κέντρο Υγείας, υπογραμμίζοντας πως τον άφησαν να φύγει και τελικά πέθανε στον δρόμο.

«Πήγε άδικα ένας νέος άνθρωπος. Ας καλούσαν ασθενοφόρο και θα το βάζαμε εμείς. Δεν πρέπει να συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό που συνέβη στον αδελφό μου. Τους είπε ακριβώς πού πονάει. Τον αφήσανε νέο άνθρωπο να ''φύγει'' άδικα. Δεν τον πρόσεξαν. Ας του λέγανε ότι με αυτά που βλέπουμε δεν μπορείς να φύγεις. Να κάναμε και εμείς τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν ξέρω… Πήγε άδικα», τόνισε η αδελφή του.

Κώστας Κοσμίδης: ΕΔΕ για τον θάνατό του

Για το περιστατικό μάλιστα, έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το υπουργείο Υγείας.

Ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θανόντος και σε ανακοίνωση σημειώνει πως «σύμφωνα με τους εφημερεύοντες που διαχειρίστηκαν το περιστατικό, ο ασθενής προσήλθε με τους οικείους του στο Κέντρο Υγείας αναφέροντας θωρακικό άλγος. Ακολούθησε άμεσα κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένης διενέργειας ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το οποίο ανέδειξε ευρήματα που έχρηζαν περαιτέρω νοσοκομειακής διερεύνησης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα, δόθηκε σύσταση για άμεση διακομιδή του ασθενούς με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο με καρδιολογικό τμήμα και εκδόθηκε σχετικό παραπεμπτικό».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ασθενής «αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για τη σύσταση, επέλεξε να αποχωρήσει οικειοθελώς, προκειμένου να μεταβεί σε νοσοκομείο με ίδιο μέσο, συνοδεία συγγενικού του προσώπου».

«Από την προκαταρκτική έρευνα που έγινε και την ενημέρωση που λάβαμε από τον θεράποντα Ιατρό του θανόντος στο 1ο Κ.Υ. Σαλαμίνας, προκύπτουν ερωτηματικά για την διαχείριση του περιστατικού. Για το λόγο αυτό ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο διενεργών την ΕΔΕ οφείλει να διερευνήσει κυρίως την τήρηση των ισχύοντων ιατρικών και διοικητικών πρωτοκόλλων (triage, διάγνωση, αντιμετώπιση, διακομιδή) και συγκεκριμένα:

Τις συνθήκες προσέλευσης και διαχείρισης του ασθενούς στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Εάν διενεργήθηκαν οι ενδεδειγμένες και απαραίτητες κλινοκόεργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Εάν ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του ασθενούς σε ανώτερη υγειονομική δομή. Εάν ο ασθενής αρνήθηκε τη διακομιδή μέσω ΕΚΑΒ. Εάν υπεγράφη δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο.

Τυχόν παραλείψεις, αμέλειες, αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ή οργανωτικές δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το περιστατικό.

Αναφορικά με τη στελέχωση του ΚΥ Σαλαμίνας υπηρετούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

15 ειδικευμένοι ιατροί και 6 αγροτικοί.

26 νοσηλευτές.

10 παραϊατρικό.

24 λοιπό προσωπικό.

Συγκεκριμένα, κατά την ώρα του συμβάντος το βράδυ 22.56 ήταν παρόντες στο Κέντρο Υγείας, 3 ειδικευμένοι ιατροί, 1 αγροτικός και 4 νοσηλευτές.

Ποιος ήταν ο Κώστας Κοσμίδης

«Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά εκεί. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να μείνει στο Κέντρο Υγείας, να καλέσει ο γιατρός το ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αυτό έπρεπε να γίνει», είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Κώστας Κοσμίδης ήταν φωτογράφος και εργαζόταν στο τμήμα των μοντάζ του MEGA. Ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, ξεχώριζε για τον επαγγελματισμό του και την ασφάλεια που ενέπνεε στη δουλειά του. Εγκατέλειψε την Πολεμική Αεροπορία όπου υπηρετούσε για να ακολουθήσει το όνειρό του.