Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης σε ηλικία 79 ετών

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο Λάκης Ραπτάκης, ένας από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της νυχτερινής διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός επιχειρηματίας πέθανε αιφνίδια το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, στο σπίτι του στη Γλυφάδα, έπειτα από καρδιακό επεισόδιο.

Ο Λάκης Ραπτάκης υπήρξε καθοριστική φυσιογνωμία στον χώρο του nightlife, με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του να αναφέρουν ότι «άλλαξε τον χάρτη της διασκέδασης» στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Τη δεκαετία του ’80 και του ’90 βρισκόταν στο απόγειο της επιχειρηματικής του πορείας, έχοντας φτάσει να διαχειρίζεται έως και 46 χώρους διασκέδασης.

Η καριέρα του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 με τη θρυλική ντίσκο Tiffany’s στη Θεσσαλονίκη, ένα σημείο συνάντησης που έγραψε ιστορία.

Ακολούθησαν το ομώνυμο εστιατόριο και η διάσημη Disco 51 στην οδό Προξένου Κορομηλά, ενώ η επιρροή του επεκτάθηκε και στην Αθήνα με χώρους όπως το Prive, το Loft, αλλά και η Αλυσίδα που έγινε κλαμπ στη Χαριλάου και τέλος το Φίξ.