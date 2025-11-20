Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πάνος Μαρινόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια.

Υπήρξε μέλος της γνωστής οικογένειας, που δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.

Ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ζωής του, διετέλεσε μέλος διοικητικών συμβουλίων σε εταιρείες της οικογένειας Μαρινόπουλου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ήταν παντρεμένος με την Ιωάννα Μαρινοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.