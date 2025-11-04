Πέθανε ο «Echo», το εκπαιδευμένο σκυλί της ομάδας Anubis

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Anubis Coldcase Κ9 Τeam, ομάδα που ειδικεύεται στον εντοπισμό αγνοουμένων και συμμετείχε στις έρευνες μετά το δυστύχημα των Τεμπών, γνωστοποίησε πως πέθανε το ειδικό εκπαιδευμένο της σκυλί, «Echo».

Η ομάδα διάσωσης έγραψε πως τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει δελτίο Τύπου όπου, σύμφωνα με την ίδια, «θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo».

«Καλό ταξίδι παιδί μας!!! Καλό ταξίδι αγόρι μας γλυκό, θαρραλέο, πολεμιστή και γεμάτο αγάπη!!! Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δελτίο τύπου που θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo μας!!! Καλό παράδεισο ψυχή μας!!!» σημείωσε σχετικά η ομάδα Anubis.

Echo: Συμμετείχε στις έρευνες για Τέμπη

Ο ειδικός σκύλος-ανιχνευτής συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στις έρευνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στις αναζητήσεις οστών στο Κουλούρι Λάρισας, στην υπόθεση του Βασίλη Καλογήρου στον Τύρναβο, και στην εξαφάνιση του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι, όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Η προσφορά του Echo ήταν ανεκτίμητη, με τους χειριστές του να μιλούν για έναν «στρατιώτη» με ένστικτο, αφοσίωση και σπάνια ικανότητα να εντοπίζει ίχνη εκεί που η ανθρώπινη τεχνολογία αποτύγχανε.