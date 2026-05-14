Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος σε ηλικία 34 ετών

Σε ηλικία 34 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος, όπως γνωστοποίησε σχετικά η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος, όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης, βρισκόταν στην Κρήτη για επαγγελματικούς λόγους, καθώς εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου, στα Χανιά, στο πλαίσιο της τουριστικής περιόδου.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος, σύμφωνα με το neakriti.gr, κατέρρευσε ξαφνικά το βράδυ της Τρίτης και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί, οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφερε.

Θωμάς Μαρκόπουλος: Η ανάρτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία - νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί το επόμενο διάστημα.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος είχε ενεργή παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ από το 2009, με δραστηριότητα στη δημοσιογραφία, την επικοινωνία και το ραδιόφωνο.

Από το 2020 συμμετείχε στο δυναμικό του OK RADIO, όπου παρουσίαζε την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε στις «ΕΙΔΗΣΕΙΣ». Με σταθερή παρουσία, συνέπεια και σύγχρονη αντίληψη για την ενημέρωση, είχε καταφέρει να διαμορφώσει αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στον χώρο.

Καταγόταν από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης. Είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, απέκτησε δίπλωμα Δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ ολοκλήρωνε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στη σχετική της ανάρτηση, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε: «πριν από δέκα ημέρες, στα Χανιά, είδα τελευταία φορά τον Θωμά. Ένα φίλο που έκανα το 2019. Οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθειά στεναχωρημένη. Ο νους δεν χώρα ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε».