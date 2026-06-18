Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης.

Ο Ανδρέας Μαζαράκης τα τελευταία χρόνια αρθρογραφούσε στα «Παραπολιτικά», έχοντας τη στήλη «Εξ Απορρήτων», στην «Απογευματινή», ενώ είχε παρουσία και στο ραδιόφωνο, στα «Παραπολιτικά 90,1».

Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης

Ο Ανδρέας Μαζαράκης, γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του Εμφυλίου. Τέλειωσε το 5ο Γυμνάσιο στα Εξάρχεια. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, Οικονομικό Τμήμα, όπου απεφοίτησε το 1974. Συνέχισε τις σπουδές στην Νομική Αθηνών, απ' όπου πήρε το πτυχίο του το 1978. Παράλληλα παρακολουθούσε Σχολή Θεάτρου (1967-1970) στο Εθνικό Θέατρο, και τελείωσε στην Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη. Έκανε επίσης 5 χρόνια σπουδές στο Ωδείο Αθηνών, Φωνητικά και Ακκορντεόν.

Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω συμμετοχής στο Φοιτητικό Κίνημα και εστρατεύθη βίαια τον Φεβρουάριο του 1973.

Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων, πραγματοποιώντας πολυάριθμα ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής. Από την Τεχεράνη και την Ινδία μέχρι την Κούβα, γνώρισε διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινωνίες, εμπειρίες που συχνά αξιοποιούσε στις δημόσιες παρεμβάσεις και αφηγήσεις του. Παράλληλα, ασχολήθηκε με την υποκριτική και τη δημοσιογραφία, όμως ήταν το ραδιόφωνο που τελικά κέρδισε την καρδιά του.

Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του και την ευθύτητα του λόγου του κατάφερε να αποκτήσει φανατικό κοινό και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά ερτζιανά.