Πέθανε η Πάολα Ρεβενιώτη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών η ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας Πάολα Ρεβενιώτη.

Η Πάολα Ρεβενιώτη άφησε την τελευταία της πνοή ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της στο Facebook η δημοσιογράφος Δανάη Μαραγκουδάκη.

Η Πάολα Ρεβενιώτη

Η Πάολα Ρεβενιώτη γεννήθηκε το 1958 και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Αποτελεί πρωτοπόρα στα δικαιώματα των τρανς ατόμων, αγωνίστηκε κατά της περιθωριοποίησής τους και της κρατικής καταστολής σε βάρος τους, ενώ άνοιξε τον δρόμο στην ορατότητα και τη συμπερίληψή τους στην εργασία και την κοινωνία.

Μέχρι το 1993 εξέδιδε το περιοδικό «Κράξιμο», προβάλλοντας άρθρα σχετικά με τα διεθνή και εγχώρια πολιτικά και κοινωνικά κινήματα αλλά και τις διεκδικήσεις ομοφυλόφιλων πολιτών.

Το 2014 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ με τίτλο Καλιαρντά και επτά χρόνια μετά τις «Πικροδάφνες», στο οποίο συμπρωταγωνιστούσε με την Εύα Κουμαριανού και την Μπέτυ Βακαλίδου.

Η Πάολα Ρεβενιώτη εντάχθηκε στην ομάδα του ΜέΡΑ25 το 2019 και ήταν υποψήφια στις εκλογές του 2023 στην Α΄Αθηνών και τις ευρωεκλογές του 2024.

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