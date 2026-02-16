Πέθανε η ιστορικός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Η εμβληματική ιστορικός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 100 ετών.

Η ιστορικός άφησε πίσω της μια πλούσια πνευματική παρακαταθήκη.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1926 από Μικρασιάτες γονείς, ακολούθησε από νωρίς τον δρόμο της Ιστορίας, αρχικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Παρίσι.

Στη γαλλική πρωτεύουσα γνώρισε και τον σύζυγό της, Ζακ Αρβελέρ (1918–2010), αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, με τον οποίο απέκτησαν μία κόρη, τη Μαρί-Ελέν.

Η Αρβελέρ υπήρξε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης από το 1967 και έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τα ανώτατα διοικητικά αξιώματα του ιδρύματος, δήλαδη πρόεδρος τμήματος, πρόεδρος πανεπιστημίου και, το 1976, πρύτανης.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε τιμητικό μέλος των Ακαδημιών των Αθηνών, του Βερολίνου, της Βουλγαρίας, καθώς και της Βρετανικής Ακαδημίας. Επίσης, ήταν μέλος και συνεργάτιδα της Βασιλικής Ακαδημίας των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών του Βελγίου.

Τιμητικές διακρίσεις που έλαβε η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Έχει λάβει τις εξής τιμητικές διακρίσεις από τη Γαλλική Δημοκρατία:

Ταξιάρχης της Λεγεώνας της Τιμής

Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Τιμής

Διοικητής της Τάξης των Ακαδημαϊκών Φοινίκων

Ταξιάρχης των Τεχνών και των Γραμμάτων

Ακόμη έχει λάβει τις εξής διακρίσεις: Ταξιάρχης της Λεγεώνας της Τιμής (Ελλάδα), Επίτιμη Πολίτης (Γαλλία), Υψηλότατη Ταξιάρχης (Μεξικό), Ταξιάρχης της Εθνικής Ταξιαρχίας (Λουξεμβούργο), Υψηλότερη Ταξιάρχης της Ταξιαρχίας των Τιμών (Αυστρία), Ταξιάρχης της Βασιλικής Ταξιαρχίας της Δανίας, Ταξιάρχης των Επιστημών, της Παιδείας και της Τέχνης (Πορτογαλία), Ταξιάρχης της Ταξιαρχίας της Τιμής (Ιταλία), τιμητικό μετάλλιο από τη Πολωνική Ακαδημία Επιστημών και Ασημένιο Μετάλλιο του Ολυμπιακού Τάγματος από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.