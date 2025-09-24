Πέθανε η εργαζόμενη στην καθαριότητα του Δήμου Καβάλας που είχε γίνει viral στο TikTok

Η Ελένη Καρασταμάτη, μητέρα τεσσάρων παιδιών και εργαζόμενη στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, που είχε γίνει viral στα social media, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, η Ελένη Καρασταμάτη βρισκόταν σε άδεια και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της, από συγγενή της.

Πληροφορίες που επικαλείται το kavalapost.gr μεταφέρουν, ότι η 57χρονη «προδόθηκε από την καρδιά της».

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Καβάλας.

«Η Ελένη Καρασταμάτη υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας. Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της. Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της"» πρόσθεσε για την 57χρονη υπάλληλο καθαριότητας.

Η Ελένη Καρασταμάτη είχε γινει viral από βίντεο στο TikTok που την έδειχνε εν ώρα υπηρεσίας.