Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 57 ετών

Την απώλεια της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του για τον αναπάντεχο θάνατό της.

Στην ανακοίνωσή του, το ΔΣ κάνει λόγο για μία δημοσιογράφο που «υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της» και η οποία διακρινόταν «για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία».

«Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1969 και μεγάλωσε στην Κορωνησία. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, ξεκίνησε την επαγγελματική πορεία της στην εφημερίδα ''ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ'', καλύπτοντας το ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια εργάστηκε στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ», ενώ αργότερα μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, στο οποίο διακρίθηκε. Ακολούθως εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα cnn, όπου παρέμεινε έως και σήμερα», αναφέρει η ΕΣΗΕΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει, ακόμη, ότι ήταν «ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες», που της επέτρεπαν «να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της».

Αντιγόνη Πανέλλη: Πότε θα γίνει η κηδεία της δημοσιογράφου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην προσωπική στάση ζωής της, καθώς, όπως σημειώνεται, «στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό», ενώ διακρινόταν «για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς».

Το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους της και την αποχαιρετά με πόνο ψυχής και σεβασμό».

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Αντιγόνη Πανέλλη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγία Σκέπη Παπάγου.