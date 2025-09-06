Περιττώματα ζώων, νύχια και μούχλα «έδειξαν» οι αναλύσεις σε παράνομα καπνικά προϊόντα

Περιττώματα ζώων, νύχια και μούχλα, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων σε παράνομα καπνικά προϊόντα, τα οποία διακινούνται στην αγορά.

Σε εκδήλωση της εταιρείας «Παπαστράτος» που διεξήχθη στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, αποκάλυψε τι έδειξαν οι αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους, στα παράνομα καπνικά προϊόντα.

«Το παράνομο τσιγάρο, πέρα από την απώλεια εσόδων, είναι πολλαπλασίως καταστροφικό για τη δημόσια υγεία. Αυτά που βρήκαμε από τις αναλύσεις είναι σοκαριστικά. Περιττώματα ποντικών, νύχια, μούχλα. Αυτά τα προϊόντα είναι πραγματική καταστροφή. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσοι επιδιώκουν ή σκέφτονται να αποκτήσουν παράνομα τσιγάρα χρηματοδοτούν οργανωμένα δίκτυα εγκληματικότητας σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

Στην πορεία, ο ίδιος αναγνώρισε ότι πολλοί καπνιστές στράφηκαν σε αυτή τη λύση, λόγω της κρίσης, αλλά «πλέον τα πράγματα δείχνουν πως έχουν αλλάξει», όπως σημείωσε.

«Καταγράφεται πολύ μεγάλη μείωση της κατανάλωσης των παράνομων καπνικών στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση» πρόσθεσε και συμπλήρωσε, ότι η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει τη μάχη των ελέγχων με πιο ισχυρά όπλα.

Ο νέος τελωνειακός κώδικας για το λαθρεμπόριο

Στη δική του τοποθέτηση, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ.Κώτσηρας σχολίασε, πως τα 2 δις ευρώ που εισέπραξε πέρσι η κυβέρνηση θα επιστραφούν φέτος στην κοινωνία και πως στη Βουλή ψηφίστηκε ο νέος τελωνειακός κώδικας «ο οποίος αλλάζει μετά από 30 χρόνια δίνοντας περισσότερα εργαλεία ψηφιοποίησης, ελεγκτικών μηχανισμών, διασύνδεσης των ελεγκτικών μηχανισμών και αυστηρότερες ποινές σε ότι έχει να κάνει με το λαθρεμπόριο».

Με τη σειρά του, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας «Παπαστράτος», Ιάκωβος Καργαρώτος, σχολίασε, ότι «η μείωση του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα το 2024 ήταν σημαντική και από το 24% μειώθηκε στο 17% κόντρα στην πανευρωπαϊκή τάση που είναι αυξητική. Περισσότερα από 14 δις ευρώ χάνονται πανευρωπαϊκά, στην Ελλάδα οι απώλειες μειώθηκαν».

«Σίγουρα η συνταγή επιτυχίας δεν είναι μονοδιάστατη. Βοηθούν η συνεργασία, η αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και το θέμα της φορολογίας. Να θυμίσω ότι το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα μέχρι το 2010 ήταν περίπου 3%, με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις φόρου ανέβηκε στο 20% και προσπαθούμε πλέον, με τις αρχές, να μειωθεί. Η σταθερότητα της φορολογίας είναι βασικός παράγοντας», είπε ο κ.Καργαρώτος. Τέλος, έγινε αναφορά στην πρωτοβουλία που ξεκίνησε η εταιρεία «Παπαστράτος» με το υπουργείο Υγείας για την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.