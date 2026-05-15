Περιστέρι: «Ήταν μεμονωμένο συμβάν λόγω ασθένειας» - Τι λέει ο πατέρας των παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Ο πατέρας των έξι παιδιών που βρέθηκαν να ζουν κάτω από ακατάλληλες συνθήκες στο Περιστέρι, έκανε δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «μεμονωμένο συμβάν».

Σύμφωνα με το Star, ο άνδρας που κρίθηκε ένοχος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο από κοινού με τη σύζυγό του, αποδίδει όσα ήρθαν στη δημοσιότητα, σε ασθένεια που έπληξε την οικογένεια.

Εκτός από τις συνθήκες υγιεινής, το ζευγάρι κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και το ίδιο το μέρος όπου ζούσαν τα παιδιά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η οκταμελής οικογένεια ζούσε σε δώμα 27 τετραγωνικών μέτρων.

Περιστέρι: «Ήταν μεμονωμένο συμβάν, λόγω ασθένειας», λέει ο πατέρας

«Η οικογένεια που δημιούργησα με την σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδιάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ στα έξι παιδιά μου, αναγκασμένος να εργάζομαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας χωρίς να παραπονεθώ ποτέ για αυτό. Είμαστε μία δεμένη οικογένεια. Το περιστατικό το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας μόνιμος τρόπος ζωής», είπε σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε φιλοξενία της οικογένειας σε δώμα για μερικές ημέρες, «μέχρι να ολοκληρωθεί μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι», όπως είπε.

«Δυστυχώς περιστατικά ασθένειας (γαστρεντερίτιδα) τα οποία έπληξαν την οικογένειά μου ήταν αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγος μου με τα έξι παιδιά μέσα στο μικρό αυτό σπίτι», συνέχισε.

Τέλος, ζήτησε «την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για ένα δριμύ κατηγορώ, ας μας συνδράμει ως οφείλει για να κρατήσουμε την οικογένειά μας προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών μας».

Περιστέρι: Ένοχοι οι γονείς των παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής

Το Αυτόφωρο Μονομελές επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 μηνών στον καθένα, στους γονείς των έξι ανηλίκων παιδιών που έμεναν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Οι γονείς των έξι παιδιών στο Περιστέρι, σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, καταδικάστηκαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, κατηγορία που εντάσσεται στην πλημμεληματική της μορφή.

Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν οι γονείς το βράδυ της Τρίτης στο Περιστέρι, έφθασε στις αρμόδιες αρχές μετά από καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας σε ελάχιστων τετραγωνικών χώρο, ακραία βρώμικο και εντελώς ακατάλληλο, καθώς επρόκειτο για δώμα σε ταράτσα πολυκατοικίας εν μέσω ηλιακών θερμοσιφώνων κλπ.

Το δικαστήριο έδωσε αναστολή της εκτέλεσης της ποινής στους δύο γονείς, ενώ τα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, έχουν μεταφερθεί με εντολή των αρχών σε νοσοκομείο για να υποβληθούν σε εξετάσεις.